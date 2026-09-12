AGENDA · Montpellier
Georges Nounou, « Ressuscité », nouvel album JAM Montpellier
samedi 17 octobre 2026 · JAM · Montpellier
Informations pratiques
Georges Nounou, « Ressuscité », nouvel album JAM Montpellier Samedi 17 octobre, 21h00
Un concert exceptionnel, une soirée vibrante et habitée, entre mémoire, humour, tendresse et envolées musicales. Première partie avec le groove incandescent de Docteur Schnock !
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T22:30:00.000+02:00
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JAM 100 Rue Ferdinand de Lesseps, 34070 Montpellier Montpellier
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