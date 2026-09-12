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Georges Nounou, « Ressuscité », nouvel album JAM Montpellier

samedi 17 octobre 2026 · JAM · Montpellier

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Lieu
JAM
Adresse
100 Rue Ferdinand de Lesseps, 34070 Montpellier
Ville
Montpellier

Georges Nounou, « Ressuscité », nouvel album JAM Montpellier Samedi 17 octobre, 21h00

Un concert exceptionnel, une soirée vibrante et habitée, entre mémoire, humour, tendresse et envolées musicales. Première partie avec le groove incandescent de Docteur Schnock !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-17T21:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-17T22:30:00.000+02:00

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JAM 100 Rue Ferdinand de Lesseps, 34070 Montpellier Montpellier


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