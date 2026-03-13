Georges Perec, archives d’une enfance La Maison de la Poésie PARIS

En écho à l’exposition « Georges Perec, archives d’une enfance », présentée du 21 février au 22 mai aux Archives de Paris, la soirée explorera le dialogue entre les œuvres littéraires de Georges Perec et les traces de son histoire dévoilées par les archives. La lecture d’extraits de W ou le Souvenir d’enfance à Ellis Island, d’Espèces d’espaces aux poèmes de La Clôture, alternera avec celle d’extraits d’archives rares ou inédites. Les lectures seront ponctuées de mises en perspective historiques pour accéder aux « blancs que laisse apparaître l’intervalle entre [l]es lignes ». Dans ce jeu entre l’œuvre littéraire et les documents, entre omissions et disparitions, cette traversée éclaire d’un jour nouveau tant l’enfance que le travail de l’un des écrivains français majeurs du XXᵉ siècle.

Lectures par Sophie Bourel

Introductions historiques par Claire Zalc, directrice de recherches au CNRS, directrice d’études à l’EHESS, co-commissaire de l’exposition « Georges Perec, archives d’une enfance ».

Lecture-conférence événement autour de l’exposition présentée aux Archives de Paris jusqu’au 22 mai prochain.

Le jeudi 02 avril 2026

de 19h00 à 19h30

payant

Tarif : 12€ – Adhérent : 7€ – Pass culture

Salle Seghers – Placement libre, assis.

Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-02T22:00:00+02:00

fin : 2026-04-02T22:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-02T19:00:00+02:00_2026-04-02T19:30:00+02:00

La Maison de la Poésie Passage Molière, 157 rue Saint Martin 75003 PARIS



