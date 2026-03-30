Georges Vigarello présente « Les Logiques du corps, Une autre manière de penser le temps », Librairie Compagnie, Paris

Georges Vigarello présente « Les Logiques du corps, Une autre manière de penser le temps » Lundi 30 mars, 19h00 Librairie Compagnie Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-30T19:00:00+02:00 – 2026-03-30T23:59:00+02:00

Fin : 2026-03-30T19:00:00+02:00 – 2026-03-30T23:59:00+02:00

Venez découvrir « Les Logiques du corps, Une autre manière de penser le temps » publié aux Éditions du Seuil.

Photographie © Hermance Triay

Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LesLogiquesducorps »}]

Venez découvrir « Les Logiques du corps, Une autre manière de penser le temps » publié aux Éditions du Seuil. Photographie © Hermance Triay Rencontre-Dédicace