Georges Vigarello présente « Les Logiques du corps, Une autre manière de penser le temps », Librairie Compagnie, Paris
Georges Vigarello présente « Les Logiques du corps, Une autre manière de penser le temps », Librairie Compagnie, Paris lundi 30 mars 2026.
Georges Vigarello présente « Les Logiques du corps, Une autre manière de penser le temps » Lundi 30 mars, 19h00 Librairie Compagnie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-03-30T19:00:00+02:00 – 2026-03-30T23:59:00+02:00
Fin : 2026-03-30T19:00:00+02:00 – 2026-03-30T23:59:00+02:00
Venez découvrir « Les Logiques du corps, Une autre manière de penser le temps » publié aux Éditions du Seuil.
Photographie © Hermance Triay
Librairie Compagnie 58 rue des écoles,Paris Paris 75005 Quartier de la Sorbonne Paris Île-de-France [{« link »: « https://compagnie.url.fr/LesLogiquesducorps »}]
Venez découvrir « Les Logiques du corps, Une autre manière de penser le temps » publié aux Éditions du Seuil. Photographie © Hermance Triay Rencontre-Dédicace
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