Georgette K7 – Rue Marguerite Allain Faure Trédrez-Locquémeau, 1 juin 2025 18:30, Trédrez-Locquémeau.

Côtes-d’Armor

Georgette K7 Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 18:30:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

GEORGETTE K7, Mathias Forge. Performance dansée (OU) Idiotie de mère en fils

Étant bien obligé d’admettre que tout ce que je fais ne sert franchement à rien, j’ai demandé des conseils à ma mère. c’est quoi un spectacle et à quoi ça sert ? . Elle livre alors une notice détonante soigneusement enregistrée sur K7. Je suis là, je fais des actions idiotes, poétiques ou lyriques en m’aidant du lieu. Ses paroles viennent rebondir sur mes faits et gestes, grand écart entre ses fantasmes et mes incompétences. J’espère vivement que ce spectacle pourra servir à quelque chose. .

Rue Marguerite Allain Faure Café Théodore

Trédrez-Locquémeau 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Georgette K7 Trédrez-Locquémeau a été mis à jour le 2025-05-13 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose