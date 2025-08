Georgia H Quartet, concert en partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Georgia H Quartet, concert en partenariat avec le CMDL au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris mercredi 17 septembre 2025.

Porté par la voix habitée de Georgia Hadjab, cette jeune formation tisse un récit profondément enraciné et résolument contemporain. Un jazz vibrant, aux couleurs de sable et de terre.

Georgia Hadjab : voix

Bastien Walczak : piano

Étienne Parra : basse

Vera Campos Krasutskaya : batterie

Concert en partenariat avec le CMDL

Portés par une véritable volonté de transmission et de défense du jazz et des musiques improvisées, les musiciens Didier Lockwood, Benoît Sourisse, André Charlier et la directrice Chantal Charlier, créent en 2000 cet établissement d’enseignement supérieur, destiné à accompagner de jeunes musicien·ne·s vers la vie professionnelle et à permettre à des professionnel·les déjà en activité, de faire évoluer leur carrière.

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, chants traditionnels nord-africains — Georgia H. Quartet propose un voyage musical entre héritage et modernité, mêlant jazz, chants traditionnels nord-africains où le blues n’est jamais loin, pour y faire naître des créations métissées.

Le mercredi 17 septembre 2025

de 21h30 à 22h30

payant

Tarif en ligne : 17 à 22 euros

Tarif sur place : 20 à 25 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/