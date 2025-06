Georgia Parking Soubrane, Ile Saint Laurent Chalon-sur-Saône 16 juillet 2025 22:40

Georgia 16 – 20 juillet Parking Soubrane, Ile Saint Laurent Saône-et-Loire

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-16T22:40:00 – 2025-07-16T23:55:00

Fin : 2025-07-20T22:40:00 – 2025-07-20T23:55:00

GEORGIA : Un nouveau spectacle de la Cie Annibal et ses éléphants (création 2024) qui s’inscrit dans la ligne artistique de la compagnie, tout en explorant un nouvel univers, le film noir.

Georgia est une enquête policière, qui retrace la jeunesse d’une jeune fille à travers les témoignages d’une vingtaine de personnages hauts en couleur. Caricaturaux autant qu’émouvants, burlesques et sensibles, violents ou désespérés… … Ils fournissent une magnifique palette de jeu aux deux comédiennes et trois comédiens qui les composent.

Chaque rencontre donne lieu à une vignette où s’exposent différents pans de la nature humaine. Et les hommes sont loin d’y avoir le meilleur rôle… Le détective chargé de l’enquête n’en sortira pas indemne, pas plus que le public.

Comme une suite de miniatures mouvantes, rehaussées par une bande-son où bruitages implicites et musiques jazz be-bop viennent compléter l’ambiance de ce road-movie dans les États-Unis des années 60.

Ce dernier volet de notre trilogie de « Kamishibai vivant », se joue du polar améri- cain à travers l’adaptation très libre du roman Sylvia d’Howard Fast, et son univers cinématographique.

Adaptation : Frédéric Fort

Mise en scène direction d’acteurs : Evelyne Fagnen et Christophe Patty

Jeu : Peggy Dias, Myriam Loucif, Thomas Bacon-Lorent, Jonathan Fussi,

Thierry Lorent.

Scénographie : Famille Annibal

Création vidéo : L’œil du Baobab

Dessins décors : François Boucq

Costumes : Sylvie Berthou et Emmanuelle Ballon

Régie, en alternance : Nils Morin et Nicolas Richez

Masques, perruques : Loïc Nebreda

Création lumière : Arthur Deslandes

Sonoplastie : Colin Favre-Bulle

Graphisme : Paul Duflot

Administration : Pauline Gregory

Musique : Charles Mingus, Georges Adams, Don Pullen, Ray Charles

Remerciements : Osvaldo Calo, Miles Hyman

Production :

Annibal et ses Éléphants-La Cave à Théâtre

Compagnie conventionnée par : DRAC Ile de France /Ministère de la Culture

Soutenue par : le Conseil Régional d’Ile de France, le Conseil Départemental des Hauts de Seine, les Villes de Colombes et de Pierrefitte sur Seine.

Co-productions :

CNAREP Le Moulin Fondu – Garges lès Gonesse (95), CNAREP Le Fourneau – Brest (29), CNAREP L’atelier 231 – Sotteville lès Rouen (76), Festival Sous les Pavés L’Art (62), Nil Admirari/ Nil Obstrat – Saint Ouen l’Aumône (95), La Halle Verrière de Meisenthal (57), L’Avant Seine – Théâtre de Colombes (92), Réseau La Déferlante (85), Villes de Brétignolles et Saint Gilles Croix de Vie, Direction de la Culture de Gennevilliers (92).

Parking Soubrane, Ile Saint Laurent 71100 Chalon sur Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « annibal.lacave@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0607366036 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0141190888 »}]

Compagnie Annibal et ses éléphants – Frédéric Fort et Thierry Lorent co-directeurs artistiques polar cinéma

Miles Hyman / Paul Duflot