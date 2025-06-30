GEORGIO – Antipode Rennes

GEORGIO Début : 2026-03-06 à 20:30. Tarif : – euros.

Présenté par BLEU CITRON.GEORGIOAprès “Années Sauvages”, un album écoulé à plus de 75 000 exemplaires et streamé près de 100 millions de fois, le rappeur parisien avait choisi de s’éclipser. Pas un mot, pas un son. Silence radio. Jusqu’à son retour récent, pour une double annonce : d’abord en musique, avec 2 singles successifs (dont un « Fleurs », avec Nemir) et sur scène, avec l’ouverture de la billetterie de son Adidas Arena en janvier 2026, qui succédera a son Zenith triomphal de l’année dernière. Georgio ouvre maintenant le reste des billetteries de sa tournée, il y a fort a parier que d’autres nouvelles arriveront entre temps !

Antipode PARVIS AGNÈS VARDA 35000 Rennes 35