GEORGIO – GEORGIO – AIX-EN-PROVENCE – 6MIC Aix En Provence

GEORGIO – GEORGIO – AIX-EN-PROVENCE Début : 2026-02-07 à 20:30. Tarif : – euros.

LE 6MIC, en accord avec BleuCitron production présente : GEORGIO Après “Années Sauvages”, un album écoulé à plus de 75 000 exemplaires et streamé près de 100 millions de fois, le rappeur parisien avait choisi de s’éclipser. Pas un mot, pas un son. Silence radio.

6MIC 160 RUE PASCAL DUVERGER 13090 Aix En Provence 13