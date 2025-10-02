Georgio L’Oasis Le Mans

Georgio

L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe

Début : 2026-02-14 20:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

RDV à l’Oasis

Après Années Sauvages (près de 100 millions de streams) et un silence volontaire, Georgio revient avec une inspiration intacte. Ses nouveaux singles, dont l’excellent Fleurs en duo avec Nemir, confirment son statut l’un des artistes les plus sincères et puissants de sa génération. Voix à vif entre introspection poétique et uppercuts rap. .

English :

Meet at the Oasis

German :

RDV in der Oase

Italiano :

Incontro all’Oasi

Espanol :

Reunión en el Oasis

