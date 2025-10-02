Georgio L’Oasis Le Mans
Georgio L’Oasis Le Mans samedi 14 février 2026.
Georgio
L’Oasis 1 Avenue du Parc des Expositions Le Mans Sarthe
Tarif : 25 – 25 – 32 EUR
Début : 2026-02-14 20:00:00
2026-02-14
RDV à l’Oasis
Après Années Sauvages (près de 100 millions de streams) et un silence volontaire, Georgio revient avec une inspiration intacte. Ses nouveaux singles, dont l’excellent Fleurs en duo avec Nemir, confirment son statut l’un des artistes les plus sincères et puissants de sa génération. Voix à vif entre introspection poétique et uppercuts rap. .
English :
Meet at the Oasis
German :
RDV in der Oase
Italiano :
Incontro all’Oasi
Espanol :
Reunión en el Oasis
L’événement Georgio Le Mans a été mis à jour le 2025-10-02 par CDT72