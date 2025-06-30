GEORGIO – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne

GEORGIO – LE TRANSBORDEUR Villeurbanne mercredi 18 février 2026.

GEORGIO Début : 2026-02-18 à 20:00. Tarif : – euros.

Après “Années Sauvages”, un album écoulé à plus de 75 000 exemplaires et streamé près de 100 millions de fois, le rappeur parisien avait choisi de s’éclipser. Pas un mot, pas un son. Silence radio.Jusqu’à son retour récent, pour une double annonce : d’abord en musique, avec 2 singles successifs (dont un « Fleurs », avec Nemir) et sur scène, avec l’ouverture de la billetterie de son Adidas Arena en janvier 2026, qui succédera à son Zénith triomphal de l’année dernière.

LE TRANSBORDEUR 3 BD STALINGRAD 69100 Villeurbanne 69