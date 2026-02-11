Georgio

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-11 20:00:00

fin : 2026-02-11 23:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Georgio sera en concert à La Condition Publique le mercredi 11 février 2026. Un concert organisé par **A Gauche de la Lune** en partenariat avec **la Condition Publique.**

Après “Années Sauvages”, un album écoulé à plus de 75 000 exemplaires et streamé près de 100 millions de fois, le rappeur parisien avait choisi de s’éclipser. Pas un mot, pas un son. Silence radio.

Jusqu’à son retour récent, pour une double annonce d’abord en musique, avec 2 singles successifs (dont un Fleurs , avec Nemir) et sur scène, avec l’ouverture de la billetterie de son Adidas Arena en janvier 2026, qui succédera à son Zénith triomphal de l’année dernière.

**Georgio** ouvre maintenant le reste des billetteries de sa tournée, il y a fort à parier que d’autres nouvelles arriveront entre-temps !

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33

English :

Georgio will be in concert at La Condition Publique on Wednesday, February 11, 2026. A concert organized by **A Gauche de la Lune** in partnership with **la Condition Publique.**

After Années Sauvages , an album that sold over 75,000 copies and was streamed almost 100 million times, the Parisian rapper chose to disappear. Not a word, not a sound. Radio silence.

Until his recent return, with a double announcement: firstly, in music, with 2 successive singles (including Fleurs , with Nemir) and secondly, on stage, with the opening of ticket sales for his Adidas Arena in January 2026, which will succeed his triumphant Zenith last year.

*now that *Georgio** has opened the rest of the ticket sales for his tour, it’s a safe bet that more news will be arriving in the meantime!

L’événement Georgio Roubaix a été mis à jour le 2026-01-13 par Hauts-de-France Tourisme