Géotour la vallée de l’Asse, route des galets Place de la République Digne-les-Bains

Place de la République Palais des Congrès Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Début : Jeudi 2025-07-24 09:00:00

fin : 2025-08-21 12:00:00

La vallée de l’Asse (Route des Galets). Découvrez au cœur du Géoparc de Haute Provence les sites les plus emblématiques four à plâtre, dalle aux ammonites, sentinelle et clues de Barles, …

Place de la République Palais des Congrès Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 62 62 museepromenade@provencealpesagglo.fr

The Asse Valley (Route des Galets). Discover the most emblematic sites in the heart of the Haute Provence Geopark: the plaster kiln, the ammonite slab, the sentinel and clues of Barles, ?

Das Tal der Asse (Route des Galets). Entdecken Sie im Herzen des Geoparks der Haute Provence die emblematischsten Stätten: Gipsofen, Ammonitenplatte, Wächter und Klüfte von Barles, ?

La Valle dell’Asse (Route des Galets). Scoprite i siti più emblematici nel cuore del Geoparco dell’Alta Provenza: il forno per gesso, la lastra di ammonite, la sentinella e gli indizi di Barles, ?

El valle del Asse (Route des Galets). Descubra los lugares más emblemáticos en el corazón del Geoparque de Alta Provenza: el horno de yeso, la losa de amonites, el centinela y las pistas de Barles, ?

