Ger en rose Ger

Foyer rural Ger Pyrénées-Atlantiques

10h15 et 11h15 cours de yoga sur inscription.

10h à 11h30 cours de cuisine sur inscription dès 10 ans.

14h échauffement de zumba.

14h15 départ marche et course (4 et 8 km) dès 12 ans.

15h à 16h30 atelier cuisine.

Stands association « Jeune et rose » par l’atelier Pouet Pouet, stand avec Cindy et Aurore infirmières de Ger. Stands de paillettes et tattoos éphémères. Expo photo.

19h30 loto.

19h30 à 21h ciné pour les enfants (6-10 ans) dont les parents participent au loto. .

Foyer rural Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 20 07 61 coco.lebris66@gmail.com

