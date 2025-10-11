Ger en rose Ger
Foyer rural Ger Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 5 – 5 – EUR
Tarif de base plein tarif
10h15 et 11h15 cours de yoga sur inscription.
10h à 11h30 cours de cuisine sur inscription dès 10 ans.
14h échauffement de zumba.
14h15 départ marche et course (4 et 8 km) dès 12 ans.
15h à 16h30 atelier cuisine.
Stands association « Jeune et rose » par l’atelier Pouet Pouet, stand avec Cindy et Aurore infirmières de Ger. Stands de paillettes et tattoos éphémères. Expo photo.
19h30 loto.
19h30 à 21h ciné pour les enfants (6-10 ans) dont les parents participent au loto. .
Foyer rural Ger 64530 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 16 20 07 61 coco.lebris66@gmail.com
