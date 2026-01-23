GERALD DAHAN J’IMITE DONC JE SUIS BASCALA Bruguières

GERALD DAHAN J’IMITE DONC JE SUIS

BASCALA 12 Rue de la Briqueterie Bruguières Haute-Garonne

Début : 2026-02-06 20:30:00

fin : 2026-02-06 22:00:00

2026-02-06

Avec J’imite donc je suis !, Gérald Dahan signe un nouveau spectacle aussi drôle que virtuose, dans lequel il mêle imitation, sketch, stand-up et piano/voix.

Un spectacle complet, énergique, mordant, où se croisent caricatures politiques et clins d’œil au monde du spectacle. Une soirée à la fois explosive et intelligente. 18 .

Gérald Dahan’s new show, J’imite donc je suis! is as funny as it is virtuoso, mixing imitation, sketch, stand-up and piano/vocals.

