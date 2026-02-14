Gérald Toto + Friends, Le Metronum, Toulouse

Gérald Toto + Friends Jeudi 19 février, 20h00 Le Metronum Haute-Garonne

8 € tarif réduit & avec la carte M+

10 € tarif plein

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-19T20:00:00+01:00 – 2026-02-19T23:30:00+01:00

Fin : 2026-02-19T20:00:00+01:00 – 2026-02-19T23:30:00+01:00

Le nouveau rendez-vous jazz, soul, funk… imaginé par Gérald Toto (& friends) au Metronum revient pour une 5ᵉ édition !

Le concept : un concert d’improvisation singulier où plusieurs artistes se retrouvent sur la scène de la Music Box pour des échanges musicaux intimistes. Les invité·es apportent trois mélodies, tenues secrètes jusqu’au moment du partage. De cette rencontre naît une création unique, imaginée et orchestrée par Gérald Toto, entouré pour cette édition d’Emilio Rudoy, Fethi Trap, Junior Milliam et Mélanie Buso.

Le Metronum 2 rond-point Madame de Mondonville, 31200 Toulouse 31200 Trois Cocus / Borderouge / Croix-Daurade / Paleficat / Grand Selve Haute-Garonne Occitanie

