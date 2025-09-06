GÉRALDINE GARÇON Olonzac

GÉRALDINE GARÇON Olonzac samedi 6 septembre 2025.

GÉRALDINE GARÇON

23 Grand Rue Olonzac Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-06

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-06

Trois artistes internationaux exposent aquarelles botaniques, illustrations poétiques et insectes en papier.

Vernissage le 6 septembre à 18h. Une immersion sensible dans la nature et l’imaginaire.

La galerie Le Coin d’Art à Olonzac accueille une exposition exceptionnelle réunissant trois artistes aux univers singuliers. Marian Rushton, illustratrice britannique installée dans le Minervois, dévoile ses aquarelles botaniques inspirées par la nature. Salvatore Murdocca, artiste et auteur américain reconnu pour ses illustrations jeunesse, présente ses œuvres picturales exposées à New York et en France. Hélène Lacquement, membre des Ateliers d’Art de France, transforme le papier en sculptures délicates évoquant le monde des insectes. Une invitation à contempler la beauté du vivant à travers des techniques variées et sensibles.

Vernissage le samedi 6 septembre à 18h. .

23 Grand Rue Olonzac 34210 Hérault Occitanie lecoindart@gmail.com

English :

Three international artists exhibit botanical watercolors, poetic illustrations and paper insects.

Opening on September 6 at 6pm. A sensitive immersion in nature and the imaginary.

German :

Drei internationale Künstler stellen aus: botanische Aquarelle, poetische Illustrationen und Insekten aus Papier.

Vernissage am 6. September um 18 Uhr. Ein sensibles Eintauchen in die Natur und die Phantasie.

Italiano :

Tre artisti internazionali esporranno i loro acquerelli botanici, illustrazioni poetiche e insetti di carta.

Inaugurazione il 6 settembre alle 18.00. Un’immersione sensibile nella natura e nell’immaginazione.

Espanol :

Tres artistas internacionales expondrán sus acuarelas botánicas, ilustraciones poéticas e insectos de papel.

Inauguración el 6 de septiembre a las 18.00 horas. Una inmersión sensible en la naturaleza y la imaginación.

L’événement GÉRALDINE GARÇON Olonzac a été mis à jour le 2025-08-11 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC