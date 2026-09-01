Géraldine Maurin en dédicace à la librairie du Palais idéal CS 10008 Hauterives
samedi 19 septembre 2026 · CS 10008 · Hauterives
Informations pratiques
Hauterives
Géraldine Maurin en dédicace à la librairie du Palais idéal
CS 10008 8 rue du Palais Hauterives Drôme
Tarif : 6.5 – 6.5 – 6.5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-19 12:00:00
Date(s) :
2026-09-19
À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, retrouvez Géraldine Maurin, conteuse drômoise, en dédicace à la librairie du Palais, samedi 19 septembre de 10h à 12h.
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CS 10008 8 rue du Palais Hauterives 26390 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes contact@facteurcheval.com
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English :
%C0 During European Heritage Days, join G%E9raldine Maurin, a storyteller from Drôme, for a book signing at the Palais bookstore, Saturday, September 19, from 10 a.m. to 12 p.m.
L’événement Géraldine Maurin en dédicace à la librairie du Palais idéal Hauterives a été mis à jour le 2026-09-10 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche
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