GERARD BASTE ET THE SLIP SQUAD – Le Forum – La Grande Salle Vaureal

GERARD BASTE ET THE SLIP SQUAD Début : 2025-11-29 à 20:30. Tarif : – euros.

Après la « Rechute » spectaculaire de Svinkels et la sortie des albums « Dans Mon Slip Volumes 1 & 2 », Gérard Baste est de retour !Notre Gégé national s’associe à son comparse de toujours Mr. Xavier, au DJ havrais Djar One, qu’on retrouve à la prod sur tous les derniers projets du groupe, et au réputé guitariste Cornelis afin de former une équipe de choc: le Slip Squad.Des gars bien rodés pour un show toujours explosif entre Bangers Rap et énergie Rock, mais réservant aussi quelques moments sexy où les couplets nasty du Slip Boy viendront rencontrer la douceur du saxophone… Évidemment c’est aussi l’occasion pour nos champions de kicker les classiques du Svink et du Prince de la Vigne !Alors fais sauter toutes les barrières, rejoins le Lunettes Zizi Gang et viens vivre la Slip Life, la vie déshabillée, celle dont t’as toujours rêvé.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

Le Forum – La Grande Salle 95 BOULEVARD DE L’OISE 95490 Vaureal 95