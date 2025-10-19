GERARD JAFFRES – ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE Plabennec

GERARD JAFFRES Début : 2025-10-19 à 15:00. Tarif : – euros.

Gérard Jaffrès vous embarque pour un voyage musical entre Bretagne et terres celtiques. Avec son style unique mêlant rock, folk et sonorités traditionnelles bretonnes, il chante la mer, les légendes, l’amour et l’identité d’un pays. Sur scène, son énergie communicative et ses textes pleins de tendresse et d’humour séduisent toutes les générations. Authentique et généreux, Gérard Jaffrès incarne depuis plus de 30 ans une chanson bretonne vivante et actuelle, entre modernité et racines. Avec son 14ème album « La fille du soleil, le garçon de la pluie », le chanteur finistérien, né à Saint-Pol-de-Léon, nous revient avec treize chansons, à travers lesquelles il parcourt les lieux, les chemins et les souvenirs de son enfance bretonne.Julien Petit à la guitareJean Urien à la BatterieAurélien Liennel accordéon et ClavierAntoine Solmiac violon et mandolineGérard Jaffres au chant et à la basse

ESPACE CULTUREL LE CHAMP DE FOIRE RUE DU PENQUER 29860 Plabennec 29