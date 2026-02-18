Gérard Michel & l’orchestre Jazz’navour Parc de la chocolaterie Donzère

Gérard Michel & l’orchestre Jazz’navour

Parc de la chocolaterie Espace aiguebelle Donzère Drôme

Début : 2026-04-04 20:30:00

fin : 2026-04-04

2026-04-04

Gérard Michel présente les oeuvres moins connues d’Aznavour mais aussi ses succés. L’ensemble porté ar des orchestrations originales et jazzy.

Parc de la chocolaterie Espace aiguebelle Donzère 26290 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

English :

Gérard Michel presents Aznavour’s lesser-known works, as well as his greatest hits. All carried by original, jazzy orchestrations.

L’événement Gérard Michel & l’orchestre Jazz’navour Donzère a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Drôme Sud Provence