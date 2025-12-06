Gérard Morel à la BiLiPo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris

Gérard Morel à la BiLiPo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 6 décembre 2025.

L’empoisonnement

a toujours été considéré comme un crime féminin. C’est même pour cette raison

qu’il est réprimé plus sévèrement que le meurtre dans le code pénal.

Il est vrai

que les hommes avaient à leur disposition d’autres armes pour éliminer leurs

ennemis, à la guerre ou en duel, en gagnant au passage un certain prestige.

Tandis que les

femmes se voyaient mariées par leurs parents à un homme qu’elles n’avaient pas

choisi mais qui devenait le chef de leur famille et le gestionnaire de leur

fortune « jusqu’à ce que la mort les

sépare », selon la formule rituelle, propre à susciter quelques

tentations bien compréhensibles…

Gérard

Morel nous racontera les infortunes (et les espoirs!) de celles que l’on a longtemps

caricaturées en « veuves noires » alors qu’elles cherchaient

seulement à se libérer : la marquise de Brinvilliers, la Voisin et Marie

Besnard, bien sûr, mais aussi d’autres empoisonneuses moins connues et dont la

vie fut tout aussi romanesque. Telles la fantasque Madame d’Aulnoy, qui

déployait autant d’imagination pour écrire des contes de fées que pour se

débarrasser de son mari et pour aider ses amies à devenir veuves. Ou la

Sicilienne Giulia Tofana, qui avait élaboré sous la Renaissance un poison

indétectable et qui ne le vendait qu’aux épouses battues ou trompées. Et

d’autres femmes qui recoururent au poison par amour, par vengeance ou par

révolte, mais toujours parce que l’arsenic représentait pour elles l’ultime

échappatoire…

N.B. Afin de ne

pas décevoir son auditoire, Gérard Morel nous prévient d’ores et déjà qu’il ne

communiquera durant sa conférence aucune recette de poison indétectable…

