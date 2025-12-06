Gérard Morel à la BiLiPo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris
Gérard Morel à la BiLiPo Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) Paris samedi 6 décembre 2025.
L’empoisonnement
a toujours été considéré comme un crime féminin. C’est même pour cette raison
qu’il est réprimé plus sévèrement que le meurtre dans le code pénal.
Il est vrai
que les hommes avaient à leur disposition d’autres armes pour éliminer leurs
ennemis, à la guerre ou en duel, en gagnant au passage un certain prestige.
Tandis que les
femmes se voyaient mariées par leurs parents à un homme qu’elles n’avaient pas
choisi mais qui devenait le chef de leur famille et le gestionnaire de leur
fortune « jusqu’à ce que la mort les
sépare », selon la formule rituelle, propre à susciter quelques
tentations bien compréhensibles…
Gérard
Morel nous racontera les infortunes (et les espoirs!) de celles que l’on a longtemps
caricaturées en « veuves noires » alors qu’elles cherchaient
seulement à se libérer : la marquise de Brinvilliers, la Voisin et Marie
Besnard, bien sûr, mais aussi d’autres empoisonneuses moins connues et dont la
vie fut tout aussi romanesque. Telles la fantasque Madame d’Aulnoy, qui
déployait autant d’imagination pour écrire des contes de fées que pour se
débarrasser de son mari et pour aider ses amies à devenir veuves. Ou la
Sicilienne Giulia Tofana, qui avait élaboré sous la Renaissance un poison
indétectable et qui ne le vendait qu’aux épouses battues ou trompées. Et
d’autres femmes qui recoururent au poison par amour, par vengeance ou par
révolte, mais toujours parce que l’arsenic représentait pour elles l’ultime
échappatoire…
N.B. Afin de ne
pas décevoir son auditoire, Gérard Morel nous prévient d’ores et déjà qu’il ne
communiquera durant sa conférence aucune recette de poison indétectable…
Rencontre avec Gérard Morel autour de son livre, Ces femmes qui tuent. (La date n’est pas encore sûre : le 06 décembre ou le 13 décembre)
Le samedi 13 décembre 2025
de 15h00 à 16h30
Le samedi 06 décembre 2025
de 15h00 à 16h30
gratuit
Inscription à partir du 4 novembre 2025 auprès de la bibliothèque par mail bilipo@paris.fr ou par téléphone 01.42.34.93.00
Public adultes.
Bibliothèque des littératures policières (BiLiPo) 48 rue Cardinal Lemoine 75005 Paris
https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-des-litteratures-policières +33142349300 https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/ https://www.facebook.com/p/La-Biblioth%C3%A8que-des-litt%C3%A9ratures-polici%C3%A8res-100067507830029/