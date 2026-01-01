Gérard Yung Concert Voyage à l’Alpilium Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence

Gérard Yung Concert Voyage à l’Alpilium

Mercredi 21 janvier 2026 à partir de 20h. Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date et horaire :

Début : 2026-01-21 20:00:00

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

Venez admirer le spectacle Concert Voyage de Gérard Yung le samedi 21 janvier à 20h à l’Alpilium !

Une soirée musicale et visuelle inoubliable à Saint-Rémy-de-Provence !



Le samedi 21 février à 20h, la salle de l’Alpillum vibrera au rythme d’un spectacle unique mêlant chanson française, danse et projections. Gérard Yung vous invite à découvrir son nouvel univers musical pour une soirée riche en émotions et en surprises.



Au programme de la soirée

1ère Partie Le groupe choral Les Décibels, sous la direction dynamique de Christian Ré.



Gérard Yung en Concert présentera ses nouvelles compositions, accompagné sur scène par ses talentueux musiciens



Eric Giband (Claviers), Alain Rageot (Guitares), Jeff Corallini (Basse), Joris Corallini (Batterie)



Invités Spéciaux La chorale Chlorophylle et sa cheffe de chœur Eve Maurin, ainsi que les créations chorégraphiques de Mickaël Gallego et la troupe de l’Atelier MCL.



Un spectacle immersif

La soirée sera sublimée par un diaporama géant pour une immersion totale. Un moment de partage est également prévu où le public sera invité à joindre sa voix à celle des artistes !



Venez nombreux partager ce moment de convivialité et de musique ! .

Avenue Marechal De Lattre de Tassigny Alpilium Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 56 88 76 28 lateliermcl@gmail.com

English :

Come and enjoy Gérard Yung’s ‘Concert Voyage’ show on Saturday 21 January at 8pm at the Alpilium!

