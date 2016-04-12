Géraud Bastar et du Vian dans mon Crâne Barisis-aux-Bois
Géraud Bastar et du Vian dans mon Crâne Barisis-aux-Bois dimanche 12 avril 2026.
Géraud Bastar et du Vian dans mon Crâne
Barisis-aux-Bois Aisne
Tarif : 5 – 5 –
5
Tarif unique
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 16:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Géraud Bastar, trublion du rock alternatif, offre un spectacle poétique et engagé, tandis que Du Vian dans Mon Crâne revisite les chansons du poète avec le trio axonais pour un univers inventif et malicieux.
Le 12 avril à 16h
Salle des fêtes, Barisis-aux-Bois 5 € / adulte 5 .
Barisis-aux-Bois 02700 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 80 18 13 accueil@picardiedeschateaux.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Géraud Bastar et du Vian dans mon Crâne Barisis-aux-Bois a été mis à jour le 2025-09-02 par SIM Hauts-de-France OT Cœur de Picard