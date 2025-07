Gerde en Fête ! Village et salle des fêtes de Gerde Gerde

Gerde en Fête !

Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde Hautes-Pyrénées

Début : 2025-08-08 19:30:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Programme du vendredi

19h30 Concert et apas au bar de l’association Eths Amics

Boissons et planches sur place

Concert par Les Frangines

Bar de l’association ouvert à tous.

Boissons et planches de tapas sur place.

Plus d’infos sur les réseaux sociaux du comité. .

Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Friday program:

7:30pm: Concert and appetizers at the Eths Amics bar

Drinks and snacks on site

Concert by Les Frangines

German :

Programm für den Freitag :

19.30 Uhr: Konzert und Apas an der Bar des Vereins Eths Amics

Getränke und Bretter vor Ort

Konzert von Les Frangines

Italiano :

Programma del venerdì:

19.30: Concerto e bevande al bar Eths Amics

Bevande e spuntini sul posto

Concerto dei Les Frangines

Espanol :

Programa del viernes :

19.30 h: Concierto y bebidas en el bar Eths Amics

Bebidas y aperitivos in situ

Concierto de Les Frangines

L’événement Gerde en Fête ! Gerde a été mis à jour le 2025-07-24 par Pôle du Tourmalet |CDT65