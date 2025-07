Gerde en Fête ! Village et salle des fêtes de Gerde Gerde

Début : 2025-08-10

Programme du dimanche:

10h Tournoi de Foot sur inscription avec Bigorra Events de 10h à 17h Miminum 4 pers. / équipes 8€/ joueurs Buvette et sandwichs sur place.

11h Journée multisports -Pêche à la truite (enfants) Balade/rando ~1h30

11h Messe au village

12h Apéritif de la municipalité à la place du 14 Juillet

19h Clôture au bar Eths Amics

Bar de l’association ouvert à tous.

Plus d’infos sur les réseaux sociaux du comité. .

Village et salle des fêtes de Gerde GERDE Gerde 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 29 33 09 41

English :

Sunday program:

10 a.m.: Football tournament on registration with Bigorra Events from 10 a.m. to 5 p.m. Miminum 4 pers./team 8?/player Refreshments and sandwiches on site.

11am: Multi-sports day: Trout fishing (children) Walk/rando ~1h30

11am: Mass in the village

12pm: Municipality aperitif at Place du 14 Juillet

7pm: Closing ceremony at the Eths Amics bar

German :

Programm für den Sonntag:

10 Uhr: Fußballturnier mit Bigorra Events von 10 bis 17 Uhr Mindestens 4 Personen/Mannschaft 8 Spieler Getränke und Sandwiches vor Ort.

11 Uhr: Multisporttag: -Forellenangeln (Kinder) Spaziergang/Rundgang ~1h30

11h: Messe im Dorf

12h: Aperitif der Gemeinde auf dem Platz des 14. Juli

19h: Abschluss in der Bar Eths Amics

Italiano :

Programma di domenica:

10.00: Torneo di calcio su iscrizione con Bigorra Events dalle 10.00 alle 17.00 Minimo 4 persone/squadre 8?/giocatore Rinfresco e panini sul posto.

11:00: Giornata polisportiva: Pesca alla trota (bambini) Passeggiata/rampa ~1h30

11.00: Messa nel villaggio

12:00: Aperitivo organizzato dal Comune in Place du 14 Juillet

19:00: Cerimonia di chiusura presso il bar Eths Amics

Espanol :

Programa del domingo:

10h: Torneo de fútbol previa inscripción con Bigorra Events de 10h a 17h Mínimo 4 personas/equipos 8?/jugador Refrescos y bocadillos in situ.

11h: Jornada multideporte: Pesca de truchas (niños) Paseo/rando ~1h30

11h: Misa en el pueblo

12h: Aperitivo municipal en la plaza del 14 de julio

19h: Ceremonia de clausura en el bar Eths Amics

