GEREMY CREDEVILLE – AUDITORIUM JEAN-MOULIN Le Thor
GEREMY CREDEVILLE – AUDITORIUM JEAN-MOULIN Le Thor vendredi 31 octobre 2025.
5 LAN EN LIVE Début : 2025-10-31 à 22:00. Tarif : – euros.
UN AN DE KONPA GOUYAD EN PLUS ÇA SE FÊTEAD MUSICPRÉSENTEVENDREDI 31 OCTOBRELE BIG ANNIVERSAIRE DE 5 LAN LIVEGUEST EXCEPTIONNELS: T ANSYTOTJO ZENNY, (chanteur du groupe KREYOL LA)FABIOLA SHYNE, CARLO VIEUX (CARIMI)DJ FLO & VJ LOU (TRACE TV)ESPACE RÉCEPTION BERFIN18 rue Édouard AUBERT91700 FLEURY MEROGIS
Vous pouvez obtenir votre billet ici
SALLE ESPACE BERFIN 18 RUE EDOUARD AUBERT 91700 Fleury Morangis 91