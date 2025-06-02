GÉRÉMY CREDEVILLE – BOURSE DU TRAVAIL Lyon

GÉRÉMY CREDEVILLE Début : 2026-02-27 à 20:00. Tarif : – euros.

Dans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question : « Pourquoi choisir ? ».Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand up et aussi en musique. Avec son style inimitable, Gérémy nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision. Bref, un véritable Enchanteur.

Vous pouvez obtenir votre billet ici

BOURSE DU TRAVAIL 205, PLACE GUICHARD 69003 Lyon 69