Gérémy Crédeville dans Enchanteur Compiègne

Gérémy Crédeville dans Enchanteur Compiègne samedi 13 septembre 2025.

Gérémy Crédeville dans Enchanteur

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Tarif : 25 – 25 –

25

Tarif unique

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 18:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

Auteur Gérémy Crédeville

Genre One Man Show

Pourquoi choisir entre chanteur et humoriste quand on peut être les deux, voire plus ?

Gérémy Crédeville, véritable showman sur scène, vous offre 10 sketches, 10 chansons et probablement 10 moments où il se demandera ce qu’il fait là.

Avec son style inimitable, Geremy saura vous enchanter du début à la fin dans ce nouveau spectacle déjà culte. 25 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France +33 7 62 65 85 39 perrine@letheatreamoustaches.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Gérémy Crédeville dans Enchanteur Compiègne a été mis à jour le 2025-05-06 par SIM Hauts-de-France Compiègne Pierrefonds Tourisme