Gérémy Crédeville La Commanderie Dole

Gérémy Crédeville

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:00:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Dans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question Pourquoi choisir ? . Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand up et aussi en musique. Avec son style inimitable, Gérémy nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision. Bref, un véritable Enchanteur. .

La Commanderie 2 Rue d’Azans Dole 39100 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Gérémy Crédeville

L’événement Gérémy Crédeville Dole a été mis à jour le 2026-03-17 par DOUBS TOURISME (COORDINATION)