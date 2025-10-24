GEREMY CREDEVILLE – ENCHANTEUR – CENTRE DES CONGRES DE CAEN Caen
jeudi 29 janvier 2026.
GEREMY CREDEVILLE – ENCHANTEUR Début : 2026-01-29 à 20:30. Tarif : – euros.
ATTENTION CE SHOW NE SE JOUE PAS AU THEATRE A L’OUEST MAIS DANS UNE AUTRE SALLE ! Pourquoi choisir entre chanteur et humoriste quand on peut être les deux, voire plus ? Gérémy Crédeville, véritable showman sur scène, vous offre 10 sketches, 10 chansons et probablement 10 moments où il se demandera ce qu’il fait là. Avec son style inimitable, Geremy saura vous « enchanter » du début à la fin dans ce nouveau spectacle déjà culte.
CENTRE DES CONGRES DE CAEN 13 RUE ALBERT SOREL 14000 Caen 14