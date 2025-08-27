Gérémy Crédeville : Enchanteur Cité des Congrès Nantes

Gérémy Crédeville : Enchanteur Cité des Congrès Nantes samedi 7 mars 2026.

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-07 20:30 –

Gratuit : non 34,20 € / 37,20 € 34,20 € / 37,20 € Billetterie : nantes-spectacles.com/spectacle/geremy-credeville-nantes Tout public

One man show Dans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question : « Pourquoi choisir ? » Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand-up et aussi en musique. Avec son style inimitable, Gérémy nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision. Bref, un véritable Enchanteur. Représentation dans le grand auditorium

Cité des Congrès Centre-ville Nantes 44000

02 51 88 20 00 https://lacite-nantes.fr/ https://lacite-nantes.fr/evenement/geremy-credeville.html