Gérémy Credeville Enchanteur Humour L’Alizé Guipavas

Gérémy Credeville Enchanteur Humour

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Dans son nouveau one-man show, l’humoriste explore la thématique du choix avec cette question « Pourquoi choisir ? »

Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand up et aussi en musique.

Avec son style inimitable, il nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision.

Informations pratiques

Tout public.

Réservation recommandée. .

L’Alizé 90 Rue Commandant Challe Guipavas 29490 Finistère Bretagne +33 2 98 42 71 50

