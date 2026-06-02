Gérémy Crédeville | Enchanteur L’Abaca Val-de-Cognac

Informations pratiques

Val-de-Cognac

Gérémy Crédeville | Enchanteur

L’Abaca 3 allée de Prézier Cherves-Richemont Charente

Tarif : – – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23 22:00:00

Date(s) :

2026-10-23

Dans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question Pourquoi choisir ? .

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L’Abaca 3 allée de Prézier Val-de-Cognac 16370 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 44 65 37 contact@modul-arts.fr

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English :

In his new one-man show, Gérémy Crédeville explores the theme of choice with the question: Why choose?

L’événement Gérémy Crédeville | Enchanteur Val-de-Cognac a été mis à jour le 2026-06-02 par Destination Cognac