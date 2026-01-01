Gérémy Crédeville Le K Reims
samedi 17 janvier 2026
Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne
Tarif : 34 – 34 – EUR
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17
2026-01-17
Tout public
Dans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question Pourquoi choisir ? . Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand up et aussi en musique.
Avec son style inimitable, Gérémy nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision. Bref, un véritable Enchanteur. .
Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est
