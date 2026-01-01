Gérémy Crédeville Le K Reims

Gérémy Crédeville

Le K 20 Rue du Val Clair Reims Marne

Tarif : 34 – 34 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 20:00:00

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Tout public

Dans son nouveau one-man-show, Gérémy Crédeville explore la thématique du choix avec cette question Pourquoi choisir ? . Refusant de se cantonner à une seule discipline, il nous fait rire par ses sketchs, en stand up et aussi en musique.

Avec son style inimitable, Gérémy nous interroge sur la liberté de ne pas se limiter, le tout avec une dose généreuse d’autodérision. Bref, un véritable Enchanteur. .

Le K 20 Rue du Val Clair Reims 51100 Marne Grand Est

L’événement Gérémy Crédeville Reims a été mis à jour le 2026-01-13 par Reims Tourisme & Congrès