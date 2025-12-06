Gérémy Crédeville Troyes

Gérémy Crédeville

Le Troyes Fois Plus Troyes Aube

Pourquoi choisir entre chanteur et humoriste quand on peut être les deux, voire plus ? Gérémy Crédeville, véritable showman sur scène, vous offre 10 sketches, 10 chansons et probablement 10 moments où il se demandera ce qu’il fait là.



Avec son style inimitable, Gérémy saura vous enchanter du début à la fin dans ce nouveau spectacle déjà culte. .

