Gérer le budget familial grâce au tableur Médiathèque Françoise Sagan Paris

Gérer le budget familial grâce au tableur Médiathèque Françoise Sagan Paris samedi 27 septembre 2025.

Comment gérer facilement un budget familial : recenser recettes et dépenses, calculer coûts et solde, et déduire les économies à faire pour prévoir le financement de projets ? Nos bibliothécaires vous présenteront les bases du budget mais aussi des conseils et différents outils et ressources en plus d’un cours en accéléré sur Excel.

Prévoyez et calculez le budget de toute la famille en utilisant un tableur.

Le samedi 27 septembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit Public adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T18:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T15:00:00+02:00_2025-09-27T17:00:00+02:00

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

+33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr