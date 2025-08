Gérer les photos Bibliothèque Bellangerais Rennes

Gérer les photos Bibliothèque Bellangerais Rennes Vendredi 26 septembre, 15h30 Ille-et-Vilaine

sur réservation

Apprendre à transférer vos photos depuis votre téléphone ou appareil vers votre ordinateur. Découvrez comment les classer, trier et organiser vos souvenirs pour les retrouver en un clin d’œil.

02 23 62 26 40

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine