Gérer ses applications sur Android Bibliothèque Bellangerais Rennes vendredi 30 janvier 2026.
Installation, organisation, mise à jour, paramétrage, suppression : maîtriser les applis de votre téléphone ou de votre tablette.
02 23 62 26 40
Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine