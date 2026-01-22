Gérer ses applications sur Android Bibliothèque Bellangerais Rennes Mardi 3 février, 15h30 dans la limite des places disponibles

Installation, organisation, mise à jour, paramétrage, suppression : maîtriser les applis de votre téléphone ou de votre tablette.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-02-03T15:30:00.000+01:00

Fin : 2026-02-03T17:00:00.000+01:00

1

02 23 62 26 36

Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

