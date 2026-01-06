Gérer ses applications sur Android Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes
Gérer ses applications sur Android Bibliothèque Bourg-L’Évesque Rennes samedi 7 février 2026.
Installation, organisation, mise à jour, paramétrage, suppression : maîtriser les applis de votre téléphone ou de votre tablette.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-07T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-07T17:00:00.000+01:00
http://bibliotheques.rennes.fr 02 23 62 26 35
Bibliothèque Bourg-L’Évesque 2, bd de Verdun 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.bourg.lesvesque@ville-rennes.fr 02 23 62 26 35