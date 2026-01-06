Gérer ses applications sur Android Bibliothèque Longs-Champs Rennes
Gérer ses applications sur Android Bibliothèque Longs-Champs Rennes mardi 3 février 2026.
Gérer ses applications sur Android Bibliothèque Longs-Champs Rennes Mardi 3 février, 15h30 dans la limite des places disponibles
Installation, organisation, mise à jour, paramétrage, suppression : maîtriser les applis de votre téléphone ou de votre tablette.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-02-03T15:30:00.000+01:00
Fin : 2026-02-03T17:00:00.000+01:00
