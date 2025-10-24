Gérer son stress et se relaxer Poligny

Et si vos collaborateurs apprenaient à transformer leur stress en énergie positive ?

Chez KOCSI-Accompagnement, nous lançons une formation unique

Gérer son stress et se relaxer 2 jours pour découvrir des techniques concrètes (respiration, cohérence cardiaque, relaxation guidée, yoga du rire…).

Financement possible via votre OPCO

Ensemble, faisons de la QVT un véritable levier de performance durable.

KOCSI-Accompagnement

-Former Formation individuelle ou collective, en inter et en intra. Développer vos compétences pour plus d’efficacité professionnelle.

-Fédérer Teambuilding en intra entreprise ou en séminaire extérieur. Améliorer la performance collective des équipes.

– Analyser . APP (Analyse de la pratique professionnelle). Repérer, prendre du recul, réfléchir et solutionner ensemble. .

Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 23 78 36 nathalie@kocsi.fr

