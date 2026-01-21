Gerhard Richter Loft Cinémas Châtellerault

Gerhard Richter

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-05

fin : 2026-02-05

Date(s) :

2026-02-05

Cet hiver, la Fondation Vuitton consacre toutes ses galeries à une grande rétrospective de l’œuvre du peintre allemand Gerhard Richter (né en 1932), considéré internationalement comme l’un des artistes les plus importants de sa génération. Il s’agit d’une rétrospective exceptionnelle, sans équivalent tant par son ampleur que par sa portée chronologique, qui présente 275 œuvres couvrant la période de 1962 à 2024. L’exposition comprend des peintures à l’huile, des sculptures en verre et en acier, des dessins au crayon et à l’encre, des aquarelles et des photographies repeintes. Il s’agit de la première exposition offrant une vue d’ensemble aussi complète de la créativité de Gerhard Richter. Elle comprend toutes ses œuvres les plus connues dans tous les différents styles, figuratifs et abstraits, de ce grand artiste contemporain âgé de 92 ans. .

Loft Cinémas 5 allée du Châtelet Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Gerhard Richter

L’événement Gerhard Richter Châtellerault a été mis à jour le 2026-01-18 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne