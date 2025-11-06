Germain Cornet Quintet en concert au 38Riv Jazz Club 38Riv Jazz Club Paris

Germain Cornet est batteur, compositeur et chef d’orchestre. Son style éclectique se caractérise aussi bien par sa puissance de swing inspirée d’Art Blakey que par sa sensibilité mélodique influencée par Jeff Hamilton. La musique du Germain Cornet Quintet est profondément inscrite dans le jazz et le blues.

Germain Cornet : batterie, lead

Ronald Baker : voix, trompette

César Poirier : saxophone

Patrick Villanueva : piano

Fabricio Nicolas : contrebasse

Le 38Riv :

Situé en plein coeur du Marais, le 38Riv est un club de jazz et bar intimiste. C’est le lieu de toutes les rencontres musicales : du jazz au latin jazz en passant par le funk et le baroque. Sa cave voutée du 12e siècle offre une acoustique chaleureuse et authentique.

Jazz, standards, compositions — Définitivement généreux et dansant, ce quintet s’illustre au travers de compositions originales, et des grands standards du jazz américain.

Le vendredi 02 janvier 2026

de 21h30 à 22h30

Le vendredi 02 janvier 2026

de 19h30 à 20h30

payant

Tarif en ligne : 22 à 27 euros

Tarif sur place : 24 à 29 euros.

Public jeunes et adultes.

38Riv Jazz Club 38, rue de rivoli 75004 Paris

https://38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/