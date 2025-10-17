Germaine et Léon Rue du Pont Louis Lescar

Germaine et Léon

Rue du Pont Louis La Charcuterie Lescar Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Instants de vie entre une grand-mère et son petit-fils, Germaine et Léon est une piècev où se mêlent tendresse et rires dans un délicat mélange partagé.

L’amour et la connivence qu’ils ont l’un pour l’autre éveilleront chez chacun d’entre

nous des souvenirs heureux d’un bonheur innocent et sincère. Au beau milieu de tout ça, une carte postale. Quel est donc ce mystère ?

L’association Le Puits du Mirail représente une réelle opportunité pour les jeunes

artistes et pour tout ce qui est lié à l’art. En 2020, l’association a étendu ses activités en s’impliquant dans la production de spectacles vivants, en restant une organisation à but non lucratif.

Auteur Eric Léonard

Mise en scène Daphné Illac Ostein

Rue du Pont Louis La Charcuterie Lescar 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 90 12 23

