Germantown Academy Symphonic Band Eglise de la Madeleine Paris

Entrée libre !

Germantown Academy Symphonic Band à l’église de La Madeleine, dimanche 22 mars à 20h45.

Un programme varié et etincelant présentant des œuvres pour orchestre d’harmonie de Dvořák, Chostakovitch, Berlioz et John Williams.

Le Germantown Academy Symphonic Band est un ensemble dynamique composé des élèves musiciens de la Germantown Academy de Fort Washington, en Pennsylvanie. S’appuyant sur une riche tradition éducative remontant à 1759, l’ensemble mêle chefs-d’œuvre classiques et répertoire contemporain pour orchestre à vent, offrant des prestations marquées par leur énergie, leur précision et leur profondeur expressive. À travers ses tournées internationales, l’ensemble cherche à tisser des liens culturels et à partager la joie de la musique avec des publics du monde entier. Chef d’orchestre Jeremy Correnti.

Programme :∙Symphonie N° 9 (4e mouvement) – extraits​

Antonín Dvořák∙Fantasia sur un thème de Thomas Tallis​

Ralph Vaughan Williams∙Hymn to the Fallen​

John Williams∙Symphonie N° 5 Finale – extraits​

Dmitri Shostakovich∙Amazing Grace​

Frank Ticheli∙Rapture​

Brian Balmages∙Folk Song Suite (2e mouvement)​

Ralph Vaughan Williams∙Marche au supplice (Symphonie Fantastique)​

Hector Berlioz∙Havana Nights​

Randall Standridge

Le dimanche 22 mars 2026

de 20h45 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes.

Eglise de la Madeleine Place de la Madeleine 75008 Paris

