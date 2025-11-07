GERMINAL d’après Emile Zola, par le Krizo Théâtre La Passerelle Fleury-les-Aubrais

GERMINAL d’après Emile Zola, par le Krizo Théâtre La Passerelle Fleury-les-Aubrais vendredi 7 novembre 2025.

GERMINAL d’après Emile Zola, par le Krizo Théâtre La Passerelle Fleury-les-Aubrais Vendredi 7 novembre, 20h30 12 € et 9 €réduit

C’est une histoire de mineurs. C’est une version légère pleine d’humour et d’amour, d’émotions et de charbon…

Comme si le temps n’avait pas changé, les luttes sociales et humaines restent les mêmes. Voici une histoire de mineurs. Voici une histoire de lutte sur fond de crise industrielle. Voici une histoire d’amour au fond d’un trou.

Le Krizo Théâtre s’empare de cette œuvre du patrimoine français pour remettre un nouveau regard, différent, autrement, mais toujours engagé, avec du rire et du sourire (sans oublier les séquences émotions…) pour faire découvrir et redécouvrir ce roman incroyable d’humanité, avec toutes ses douleurs, ses pleurs, ses joies aussi, ses révoltes, ses misères, ses combats, ses déceptions, ses contradictions, ses hommes, ses femmes, ses enfants, ses pauvres, ses riches, ses travailleurs de mines, ses travailleurs de bureaux, ses gendarmes, ses lâches, ses courageux…

Et puis la terre. La terre qui attend toujours la germination du printemps avec ses beaux champs d’hommes qui rétabliront la justice. La terre, c’était le charbon…

Une équipe de quatre comédiens joue presque tous les personnages, dans un rythme endiablé, avec masques et marionnettes créés spécialement pour ce nouveau spectacle. Le décor est un beau travail de scénographie utilisant de la récup, du petit bois et du gros carton, pour donner l’illusion d’un puit de fosse, d’une maison bourgeoise, d’une épicerie, d’un estaminet et bien sûr, d’un coron du nord.

Avec : Aimée Leballeur, Caroline Bissauge, Mathieu Jouanneau et Christophe Thébault

Masques : Sébastien Bickert

Marionnettes : Maxence Thireau/Francis Debeyre/Claire Dancoisne

Décor : Elza Lemoi

Durée 1 h 15 – spectacle tout public et à voir en famille à partir de 10 ans.

Infos et renseignements : [krizotheatre@yahoo.fr](mailto:krizotheatre@yahoo.fr)

Site : [http://krizotheatre.wixsite.com/krizo](http://krizotheatre.wixsite.com/krizo)

La tournée se poursuit partout et passe en NOVEMBRE dans le LOIRET :

-le 6 et 7 à LA PASSERELLE de FLEURY LES AUBRAIS

-le 14 au Théâtre Puit Manu de BEAUGENCY

-le 20 au FRAC d’ORLEANS (soirée privée)

-le 23 à CERDON

-le 28 à LOMME (59)

et ensuite le 2 décembre au lycée Benjamin Franklin d’Orléans et le 9 décembre au lycée Sainte Croix St Euverte d’Orléans.

Pour 2026, la tournée continue…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-07T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-11-07T21:00:00.000+01:00

krizotheatre@yahoo.fr

La Passerelle 57 Boulevard de Lamballe, 45400 Fleury-les-Aubrais Fleury-les-Aubrais 45400 Loiret