GermiRock’n Co Rue Louis Pasteur Sèvremoine

GermiRock’n Co

Rue Louis Pasteur Complexe sportif de la Moine Sèvremoine Maine-et-Loire

Début : 2026-02-21 18:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

Soirée Rock à St Germain sur Moine

La Fiesta Germinoise vous donne rendez-vous le samedi 21 février au Complexe sportif de la Moine, pour une soirée musicale qui promet de faire vibrer les murs !

Ouverture des portes à 18h. Food Trucks et bar sur place. 4 groupes, 4 ambiances rock

-Three Beers Later Rock Celtique

– Vilebrequin Fat Rock

– La Raya des Agités Tribut Béru

– Coeff 4 Rock Alternatif

Venez partager une soirée festive et conviviale au cœur de St Germain sur Moine. Ambiance garantie, bonne humeur assurée !

Entrée 10 €. Réservation obligatoire sur HelloAsso (attention, les places sont limitées !). .

+33 7 69 94 10 51 fiestagerminoise@hotmail.com

English :

Rock night in St Germain sur Moine

German :

Rockabend in St. Germain sur Moine

Italiano :

Notte rock a St Germain sur Moine

Espanol :

Noche de rock en St Germain sur Moine

