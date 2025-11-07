GermiRock’n Co Rue Louis Pasteur Sèvremoine
Soirée Rock à St Germain sur Moine
La Fiesta Germinoise vous donne rendez-vous le samedi 21 février au Complexe sportif de la Moine, pour une soirée musicale qui promet de faire vibrer les murs !
Ouverture des portes à 18h. Food Trucks et bar sur place. 4 groupes, 4 ambiances rock
-Three Beers Later Rock Celtique
– Vilebrequin Fat Rock
– La Raya des Agités Tribut Béru
– Coeff 4 Rock Alternatif
Venez partager une soirée festive et conviviale au cœur de St Germain sur Moine. Ambiance garantie, bonne humeur assurée !
Entrée 10 €. Réservation obligatoire sur HelloAsso (attention, les places sont limitées !). .
Rue Louis Pasteur Complexe sportif de la Moine Sèvremoine 49230 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 7 69 94 10 51 fiestagerminoise@hotmail.com
