Gernika Théâtre Michel Portal Bayonne samedi 21 février 2026.

Gernika

Théâtre Michel Portal Place de la Liberté Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Pour célébrer la fin d’un compagnonnage prolifique, la Scène nationale s’associe à la Ville de Bayonne pour présenter une nouvelle fois Gernika dont elle a porté la création en 2022.

Quelle mémoire avons-nous du bombardement de Guernica aujourd’hui ? Le collectif Bilaka commémore ce drame avec une chorégraphie du talentueux Martin Harriague et une musique jouée en live, entre tradition et modernité.

Aux cinq danseurs et trois musiciens de la création d’origine s’ajouteront pour cette occasion spéciale les musiciens du Bilabal. Ensemble, ils proposeront une lecture poignante de cet épisode marquant de l’histoire du Pays basque.

La représentation sera suivie d’un bal, animé par les musiciens et danseurs du collectif Bilaka. .

