GERNIKA – SALLE LAUGA Bayonne

GERNIKA Début : 2026-02-22 à 17:00. Tarif : – euros.

SCENE NATIONALE DU SUD AQUITAIN PRÉSENTE : GERNIKAQuelle mémoire avons-nous du bombardement de Guernica aujourd’hui ? Le collectif Bilaka commémore ce drame avec une chorégraphie du talentueux Martin Harriague et une musique jouée en live, entre tradition et modernité. Aux cinq danseurs et trois musiciens de la création d’origine s’ajouteront pour cette occasion spéciale les musiciens du Bilabal. Ensemble, ils proposeront une lecture poignante de cet épisode marquant de l’histoire du Pays basque. La représentation sera suivie d’un bal, animé par les musiciens et danseurs du collectif Bilaka.

SALLE LAUGA Avenue Paul Pras 64100 Bayonne 64